Партийная битва: как в США стартовал «супервторник»

В США стартовал решающий день голосования на праймериз - так называемый «супервторник». Это когда партии определяют, кто будет их кандидатом на пост президента страны. Выборы сразу в 15 штатах. У республиканцев лидирует Дональд Трамп. Его основная соперница в борьбе за право представлять партию - бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Однако согласно опросам общественного мнения у нее нет шансов обойти Трампа. А Fox News сообщает, что она даже отменила все расходы на дальнейшую рекламу и продвижение своей предвыборной кампании. Это вызвало предположения о том, что Хейли в скором времени сойдет с гонки.

Недавнее решение Верховного суда США уже называют первой крупной победой Трампа на его пути в попытке взять реванш и занять кресло главы Белого дома. Девять судей - «за», из них шесть - так называемое консервативное большинство и ни одного голоса против, чтобы Верховный суд Колорадо аннулировал вынесенное им решение и разрешил 45-му президенту США принимать участие в дальнейших праймериз. Суд не рассматривал, имеет ли отношение Трамп к беспорядкам шестого января в Капитолии, а вынес по сути сугубо процедурное решение. Однако на фоне последних опросов - если выборы состоялись бы сегодня, то Байден проиграл бы 5% своему предшественнику - Трамп назвал вердикт Верховного суда большой победой для Америки.

«Я считаю, что это очень важное и хорошо продуманное решение Верховного суда и оно будет иметь большое значения для объединения нашей страны, что сейчас особенно актуально. Нельзя снимать кандидата с гонки, просто потому что его оппоненту так хочется», - заявил Дональд Трамп.

В «супервторник» разыгрывают до трети всех голосов делегатов от республиканской и демократической партий. Сразу 15 штатов - в их числе Техас, где многие предрекали угрозу гражданской войны в связи с запретом Байдена на строительство забора на границе с Мексикой - и американское Самоа - определятся, кого их делегаты уже летом будут выдвигать в качестве кандидата на президентских выборах. Чтобы баллотироваться, Трампу нужно набрать 1215 голосов республиканцев. Пока в его активе – 276 голосов. Это в шесть раз больше, чем у его ближайшей преследовательницы - Никки Хейли. Губернатор Флориды Рон Десантис уже сошел с предвыборной дистанции. Не исключено, что такая участь уже завтра постигнет и бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли, если сегодня не произойдет чудо.

«Никки Хейли символ того, что внутри республиканской партии есть оппозиция Дональду Трампу. С этими силам надо считаться и чем дольше Никки Хейл смогла бы оставаться в этой гонке, тем больше она бы рассматривалась, как некий запасной кандидат, если у Трампа возникнут проблемы», - объяснила старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

А вот самому Джо Байдену пока похоже нет никакой альтернативы. Член палаты представителей Дин Филлипс, лишь номинально числящийся его соперником, пока не заручился поддержкой ни одного делегата партии. В то же время большинство избирателей обеспокоены возрастом Джо Байдена и риском разгона в США инфляции. И вот уже в эфире программы Saturday live night на телеканале NBC высмеивают брифинги пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и CNN как одного из рупоров демократической партии. Одна из самых острых тем - борьба с наплывом нелегальных мигрантов.

Отдельное направление - использование в предвыборной кампании деятелей шоу-бизнеса. Традиционно считается, что их симпатии на стороне демократической партии. Использовать свою музыку на митингах Дональда Трампа уже запретили певица Рианна, группа Rolling Stones и семья Лучано Паваротти. А теперь к ним присоединился и фонд покойной певицы Шинейд О’Коннор, чья самая известная композиция «Nothing Compares 2 U» - в переводе ничто не сравнится с тобой - прозвучала перед выступлением Трампа в штате Мэриленд.

«Не будет преувеличением сказать, что Шинейд испытывала бы отвращение и боль и была бы оскорблена тем фактом, что ее работа была использована таким образом человеком, которого она сама называла "библейским дьяволом". Как хранители ее наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его соратники немедленно прекратили использовать ее музыку», - говорится в заявлении фонда.

За четыре года Байден, согласно опросам New York Times, растерял почти четверть своих избирателей. Тогда как симпатии к Трампу остались примерно на том же уровне. В последний раз Верховный суд США вмешивался в исход президентских выборов почти четверть века назад, когда принял решение приостановить ручной пересчет бюллетеней во Флориде и по иску Джорджа Буша-младшего лишил шанса на победу Альберта Гора. По одному из уголовных дел против Дональда Трампа - о наличии у него иммунитета от уголовного преследования в бытность президентом во время беспорядков в Капитолии - решение может быть вынесено уже в июне. Однако по прогнозам политологов, в этом случае суд вряд ли встанет на сторону Трампа.

«Тем не менее, что по факт мы имеем. Трамп допускают к выборам, при этом затягивается процедура рассмотрения исков по друг делам. Ну и здесь основная проблема для Трампа заключается в том, что если ему придется слишком много времени проводить в судебных залах, то это будет отвлекать его от проведения предвыборных мероприятий», - считает старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

Что будет, если Трамп к этому времени наберет большинство голосов от делегатов республиканской партии, а по оптимистичным прогнозам это может произойти уже на следующей неделе - сегодня сказать не решится никто. В любом случае, по мнению политологов, США ждут самые сложные, пожалуй, за всю историю страны выборы.