Избирателей Техаса предупредили о выступающих за выход штата из США политиках

Накануне «супервторника» избирателей Техаса предупредили о большой группе выступающих за выход штата из США политиков, претендующих на выборные должности. Об этом пишет газета Dallas Morning News.



Речь идет о декларации, которая обязывает подписавших ее политиков лоббировать интересы Техаса и продвигать референдуме по выходу штата из состава США.

«Обязательство подписали более 150 человек, в том числе несколько кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе», - пишет издание.

Напомним, что в США действует многоступенчатая система выборов и в «супервторник» в штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны. Авторы публикации отмечают, что «вызывает тревогу количество кандидатов, подписавших обязательство "Заберем Техас назад"» и просит избирателей внимательно изучать список вероятных выборщиков.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал проблемы Техаса более важными для страны, чем военная помощь Украине.