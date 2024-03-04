Верховный суд США запретил штатам отстранять Трампа от праймериз

Верховный суд США постановил, что суд штата Колорадо не может отстранить экс-президента Дональда Трампа от праймериз, сообщает The Hill.

«Мы отменяем это решение, поскольку Конгресс, а не отдельные штаты отвечают за выполнение раздела 3 Конституции», - приводит газета выдержки из постановления Верховного суда США.

Таким образом, высшая судебная власть страны постановила, что суды штатов не имеют права отстранять Трампа от выборов, это под силу только Конгрессу. Агентство Associated Press отмечает, что вердикт Верховного суда обязателен для всех штатов, где пытаются запретить бывшему главе Белого дома участвовать в праймериз.

Решение принято за сутки до «супер вторника», когда предварительные выборы пройдут сразу в 16 американских штатах.