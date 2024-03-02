Опрос показал, что 17% американцев поддерживают Байдена на посту президента США

Порядка 17% зарегистрированных избирателей в США уверенно поддерживают президента Джо Байдена. Об этом говорят итоги опроса, проведенного New York Times и учеными из Sienna College.

Как сообщает РИА Новости, 17% опрошенных отметили, что уверены в своей поддержке главы. Наибольшей популярностью Байден пользуется среди людей зрелого возраста - по данным опроса, таких 29%. Среди молодежи Байден, напротив, не популярен - среди избирателей в возрасте от 18 до 29 лет его поддерживают 8%, в категории от 30 до 44 лет - 7%.

Ранее сообщалось ,что более трети американцев недовольны непомерно высокими расходами на военную помощь Украине. Результаты опроса AP-NORC показали, что порядка 37% населения страны уверены, что Белый дом тратит слишком много на помощь ВСУ.