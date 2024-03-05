Эксперт Камкин заявил, что утечка переговоров бундесвера выгодна США

Ситуация с прослушкой военных бундесвера, которые обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, крайне запутанная, заявил в беседе со «Звездой» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Александр Камкин. Он предположил, кому может быть выгодна эта утечка.

«То ли это был специальный сброс для дипломатического информационного давления на российскую сторону. То ли военные тем самым пытались расшатать позиции Шольца и, скажем так, дать такой сигнал в сторону Москвы, что, ребята, смотрите, вас обманывают: федеральное правительство говорит "нет, нет", а на самом деле мы вот уже готовим конкретные планы применения этих ракет», - сказал он.

Еще одна версия случившегося - участие спецслужб США.

«Может быть, даже основная версия - это под давлением американских спецслужб эта информация оказалась общедоступной. Тем самым американцы хотят окончательно уничтожить саму возможность какого-то восстановления диалога России и Германии, потому что фактически отторжение Москвы от Берлина и наоборот является одной из главных целей США во всей этой украинской эпопее», - сказал Камкин.

Эксперт назвал очень странной реакцию немецкого канцлера Олафа Шольца на скандал с прослушкой военных.

«Если бы это была частная инициатива военных, которые зачем-то для совершенно секретных тем выбрали общедоступную платформу видеосвязи Webeх, американскую, кстати, то за профессиональную некомпетенцию и халатность должны по идее как минимум понизить в звании. Люди фактически разгласили гостайну во всеуслышание. Этого не происходит», - отметил Камкин.

По его словам, Шольц делает вид, что ничего не случилось, только немного «пожурил военных: что ж они не по официальному закрытому каналу связи такую чувствительную информацию обсуждают».

«Он снова оправдывает свое прозвище "Шольцомат": делает вид, что вообще все нормально, ничего не произошло, хотя ситуация вопиющая. Военные чиновники высокого ранга обсуждают нанесение ударов по территории другого государства, с которым Германия пока еще не в состоянии войны, дипотношения не разорвали», - сказал эксперт.

При этом реакция России на этот скандал очень сдержанная, отметил Камкин. Накануне посла ФРГ вызвали в МИД и объявили ему демарш.

Переговоры немецких военных ранее прокомментировали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров.