Politico: утечка разговора офицеров бундесвера оставила Шольца в дураках

Утечка записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах ударить по Крымскому мосту «оставила Шольца в дураках» и сделала еще более маловероятным получение Киевом ракет Taurus, пишет газета Politico.

Еще до обнародования записи Шольц публично исключил отправку Taurus на Украину. Он сказал, что для этого Германии придется разместить солдат в зоне боевых действий. А это может сделать ФРГ мишенью для России.

Еще тогда Шольц столкнулся с существенной критикой своего заявления о том, что Германии придется ввести войска на Украину.

Немецкий канцлер и однопартийцы давно опасаются, что Киев может использовать присланные Берлином управляемые ракеты для прямого удара по Москве. Taurus имеет дальность полета около 500 километров. Это означает, что российская столица находится в пределах досягаемости для пусков с территории Украины.

Публикация разговора сделала еще более маловероятным получение Киевом ракет, по крайней мере на данный момент, пишет издание. Оппозиционные политики могут потребовать расследования этого дела, а от Шольца - объяснить, был ли он откровенен в том, почему до сих пор не отправлял ракеты. Этот процесс может занять недели, если не месяцы.

Сам Шольц уже дал понять, что утечка информации не изменила его позиции.