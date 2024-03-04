Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины Врублевского* за слова о русских

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в августе 2022 года украинский дипломат в интервью казахстанскому блогеру заявил, что киевский режим стремится убивать как можно больше русских. После этого стало известно, что Врублевский* покинет Астану, а МИД Казахстана стал рассматривать его как посла с нежелательным статусом. В середине октября 2022 года Владимир Зеленский снял дипломата с должности.

Как уточняет агентство, срок заключения под стражу будет исчисляться с момента экстрадиции Врублевского* на территорию России или с момента задержания обвиняемого на территории РФ.

Также сообщается, что экс-посла, которого заочно обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), объявили в федеральный и международный розыск.

* Петр Врублевский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.