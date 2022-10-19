Зеленский снял с должности призывавшего «убивать русских» посла Украины в Казахстане

В августе Петра Врублевского вызвали в МИД Казахстана, где ему был выражен протест в связи с высказываниями о русских.

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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который ранее попал в скандал, публично призывая «убивать русских».

В августе Петра Врублевского вызвали в МИД Казахстана, где ему был выражен протест в связи с высказываниями о русских. В ведомстве назвали неприемлемыми высказывания посла Украины. Напомним, Врублевский 21 августа дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором, в частности, заявил, что киевский режим стремится убивать как можно больше русских.

Несмотря на экстремистские высказывания, привлечь Врублевского к ответственности за призывы «убивать русских» не удастся - на момент высказывания он обладал дипломатическим иммунитетом. Кто станет новым послом Украины в Казахстане, пока неизвестно. В Настоящее время делами посольства управляет временный поверенный.