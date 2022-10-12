Посол Украины покинет Казахстан из-за своих высказываний о русских

Отмечается, что МИД Казахстана рассматривает Петра Врублевского как посла с нежелательным статусом.

© Фото: Посольство Украины в Республике Казахстан

Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский в ближайшее время покинет страну пребывания. Сообщается, что сейчас он имеет нежелательный статус. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в РК Алексей Бородавкин.

«Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИДа, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране. Каких-либо встреч в МИДе и других ведомствах его не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком», - приводят его слова «Известия».

Отмечается, что посол Врублевский покинет Астану в скором времени. В настоящее время казахстанская сторона рассматривает новую кандидатуру на пост посла Украины. Делами посольства управляет временный поверенный.

Напомним, 21 августа Врублевский призывал в одном из интервью: «Чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению».

После этого МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за слов о русских людях. Ему был выражен протест в связи с его высказываниями, обозначена позиция «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства».