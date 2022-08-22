СК РФ оценит высказывания посла Украины в Казахстане с призывами к убийству русских

В ведомстве рассказали, что ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором, по предварительным данным, Петр Врублевский рассказал, что Киев старается убить как можно больше граждан РФ.

© Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России даст оценку высказываниям полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«Председатель Следственного комитета России (Александр Бастрыкин - Прим.ред.) поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины», - сказано в заявлении.

В СК также уточнили, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина, по предварительным данным, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, рассказал, что Киев старается убить как можно больше русских.

«Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео», - также сказано в сообщении.

В начале августа российское посольство в США обвинило американские суды в предвзятом отношении к россиянам. Оно напомнило о 50 случаях задержания соотечественников при их выезде за границу. В посольстве уточнили, что около ста российских граждан находятся в тюрьмах и следственных изоляторах в США, и большинство из них не совершали насильственных преступлений. Это настоящая «охота», как заявили в ведомстве.