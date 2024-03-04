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Вучич заявил, что нельзя исключать отправку западных войск на Украину

Сербский лидер считает, что «ситуация будет ухудшаться повсюду».
Максим Крюков 2024-03-04 03:22:01
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании Сербской прогрессивной партии, заявил, что в нынешней ситуации в мире нельзя исключать отправку Западом своих военнослужащих в зону украинского конфликта.

По его словам, многие не верили, что западные танки и самолеты окажутся на Украине, однако это случилось.

«Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет», - цитирует сербского лидера ТАСС.

Он также считает, что «ситуация будет ухудшаться повсюду», и сербским властям необходимо «найти наилучшее решение», чтобы защитить республику и помочь сербам, которые проживают в Косове и Метохии.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе нет единого мнения касательно отправки войск на Украину, однако эту возможность нельзя исключать в будущем. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь отметил, что никто в ЕС не поддержал французского лидера с отправкой войск на Украину.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если страны Европы отправят военных на Украину, то столкновение НАТО с Россией станет неизбежным. Представитель Кремля отметил, что ряд стран сохраняет трезвую оценку потенциальных рисков.

#Украина #Запад #Александр Вучич #отправка войск
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