Песков: если Европа отправит военных на Украину, то столкновение НАТО с РФ станет неизбежным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если страны Европы отправят военных на Украину, то прямой конфликт будет неизбежен.

«В таком случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности», - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что Кремль в курсе позиции президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, тема отправки военных на Украину действительно обсуждалась, однако консенсуса среди европейских стран нет.

«Многие сохраняют трезвую оценку, понимают риски. Это не в интересах третьих стран, они должны отдавать себе в этом отчет», - отметил Дмитрий Песков.

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину. Он также отметил, что «отправка войск возможна, если «это полезно для достижения нашей цели».