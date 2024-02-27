МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: если Европа отправит военных на Украину, то столкновение НАТО с РФ станет неизбежным

Песков отметил, что ряд стран сохраняют трезвую оценку потенциальных опасностей.
Игнат Далакян 2024-02-27 13:12:01
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если страны Европы отправят военных на Украину, то прямой конфликт будет неизбежен.

«В таком случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности», - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что Кремль в курсе позиции президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, тема отправки военных на Украину действительно обсуждалась, однако консенсуса среди европейских стран нет. 

«Многие сохраняют трезвую оценку, понимают риски. Это не в интересах третьих стран, они должны отдавать себе в этом отчет», - отметил Дмитрий Песков.

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину. Он также отметил, что «отправка войск возможна, если «это полезно для достижения нашей цели».

#в стране и мире #войска #Украина #Кремль #Дмитрий Песков #отправка войск
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 