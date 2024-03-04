Госдеп: США не будут повышать боеготовность ядерных сил на фоне заявлений Путина

Вашингтон не собирается менять уровень боевой готовности своих ядерных сил. Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер, комментируя соответствующее заявление президента России Владимир Путин.

Напомним, глава Российского государства в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия сегодня обладает оружием, которое способно ударить по объектам на территории противника в случае, если на РФ будет совершено нападение. Он добавил, что американские власти допускают угрозу ядерного столкновения, так как забыли, «что такое война».

«Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил», - передает слова Миллера ТАСС.

Представитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты не будут отправлять своих военных на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину в будущем. По его словам, в Европе пока нет единого мнения касательно данного вопроса, однако эту возможность нельзя исключать. Министр иностранных дел страны Стефан Сежурне в свою очередь отметил, что французы не должны умирать за киевский режим, а задача Парижа - «победить Россию, не воюя с ней».