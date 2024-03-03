Депутаты бундестага заявили о созыве заседания из-за скандала с прослушкой офицеров

Депутатам комитета по обороне бундестага необходимо провес срочное заседание из-за скандала вокруг прослушки немецких офицеров и обнародованной главредом RT Маргаритой Симоньян записи разговора военных ФРГ о бомбардировке Крымского моста. На созыве экстренного заседания комитета настаивает фракция партии ХДС/ХСС.

Как сообщает RT, председатель фракции Торстен Фрай обратился к председателю бундестага Бербель Бас с просьбой «срочно созвать специальное заседание». Фрай отметил, что на обсуждение вопроса нужно обязательно пригласить канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее сообщалось, что в Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушки разговоров офицеров немецкой армии, но глава ведомства Борис Писториус подчеркнул, что упоминание в беседе крылатых ракет Taurus и удара по Крымскому мосту не означает, что есть такие реальные планы.