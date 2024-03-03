МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФРГ могут создать комитет по расследованию из-за перехвата разговора офицеров

В немецком парламенте подчеркнули, что канцлер Олаф Шольц, возможно, искажает факты, объясняя свой отказ поставлять ракеты Taurus на Украину.
Анастасия Бобылева 2024-03-03 01:51:01
© Фото: Edgar Löhr imageBROKER.com Globallookpress

В Бундестаге прокомментировали ситуацию с перехватом разговора немецких высокопоставленных военных. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в немецком парламенте Александер Добриндт заявил, что не стоит исключать создание комитета по расследованию произошедшего.

По его словам, от канцлера ФРГ Олафа Шольца теперь будут ожидать объяснений, в том числе по поводу возможного использования ракет Taurus, о которых идет речь в разговоре, на Украине. Также Добриндт назвал удивительным тот факт, что русские в курсе ситуации.

«Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», - цитирует политика Der Spiegel.

Он подчеркнул, что Шольцу придется дать пояснения Бундестагу. Из-за произошедшего канцлера страны обвинили во лжи касательно невозможности передачи Taurus Киеву.

Ранее политолог Сергей Маркелов предрек крах карьеры Шольца из-за перехвата разговора офицеров. По его мнению, сообщения о возможной атаке ФРГ на Крымский мост в очередной раз продемонстрировал лицемерие западных политиков.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #Бундестаг #Олаф Шольц #перехват разговора
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 