Панихида с оркестром пройдет у «Крокуса» на девять дней с момента трагедии

У «Крокуса» начали возводить сцену для панихиды, которая пройдет в субботу, 30 марта. В эту дату наступит девять дней с момента теракта.

На опубликованном видео рабочие устанавливают сцену рядом с мемориалом погибшим в результате трагедии. Тем временем люди продолжают приходить к мемориалу с цветами.

На данный момент известно о 382 пострадавших при теракте в «Крокусе», из них девять человек - дети. По последним данным, 98 пострадавших уже выписаны из больниц, еще 69 проходят лечение в стационаре, об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.