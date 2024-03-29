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Панихида с оркестром пройдет у «Крокуса» на девять дней с момента трагедии

Планируется, что панихида пройдет с участием симфонического оркестра.
Анастасия Бобылева 2024-03-29 14:21:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У «Крокуса» начали возводить сцену для панихиды, которая пройдет в субботу, 30 марта. В эту дату наступит девять дней с момента теракта.

На опубликованном видео рабочие устанавливают сцену рядом с мемориалом погибшим в результате трагедии. Тем временем люди продолжают приходить к мемориалу с цветами.

На данный момент известно о 382 пострадавших при теракте в «Крокусе», из них девять человек - дети. По последним данным, 98 пострадавших уже выписаны из больниц, еще 69 проходят лечение в стационаре, об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

#Теракт #наш эксклюзив #сцена #Панихида #Крокус сити холл
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