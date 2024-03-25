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«Задеты почти все органы»: главврач Боткинской больницы о пострадавших в «Крокусе»

По словам главврача Боткинской Больницы Шабунина, извлеченные из пострадавших при теракте в «Крокусе» пули оказались «неправильной формы», что привело к поражению многих органов.
Игнат Далакян 2024-03-25 16:46:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Большинство пострадавших при теракте в «Крокус Сити холле» поступали в больницу с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии. Об этом рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

Он отметил, что пули были «неправильной формы», из-за чего были задеты почти все органы получивших огнестрельное ранение людей.

«Большая часть пациентов поступили в тяжелом состоянии, их экстренно прооперировали... У пациентов фиксировали повреждения печени, селезенки, желудка, легких, позвоночника, таза», - заявил Алексей Шабунин.

Он также уточнил, что в Боткинскую больницу доставили 13 человек, почти все они были с огнестрельными ранениями, один - с ножевым. Двоих уже выписали.

«Троих перевели в коечные подразделения, девять человек находятся в тяжелом состоянии, четверо - в крайне тяжелом», - отметил Шабунин.

Главврач подчеркнул, что со всеми пациентами, которыми возможно, работают психологи. При поступлении в больницу люди жаловались на то, что им трудно дышать. Многие из них задавались вопросом: «почему и за что это произошло?».

Ранее департамент здравоохранения Москвы опубликовал список пострадавших в теракте в «Крокус Сити холле» по состоянию на 25 марта. В нем указаны 76 человек, которые были госпитализированы в медицинские учреждения Москвы.

#Теракт #пострадавшие #главврач #боткинская больница #Крокус сити холл
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