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Мурашко заявил, что 98 пострадавших в «Крокусе» выписали из больниц

Один из пострадавших, получивший тяжелые огнестрельные ранения, скончался в больнице, заявил министр.
Алексей Курильченко 2024-03-29 13:59:13
© Фото: ТРК «Звезда»

Из медицинских учреждений выписано 98 человек, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», еще 19 готовятся к выписке. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«98 пострадавших в "Крокус Сити Холле" выписаны из больниц. 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы», - заявил Мурашко журналистам.

Министр добавил, что один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения, скончался в больнице. Министр выразил соболезнования его родным и близким.

По последней информации, в теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали 382 человека. Среди них девять детей. По данным МЧС, в результате нападения погибли 143 человека.

#в стране и мире #Теракт #Михаил Мурашко #минздрав рф #Крокус сити холл
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