Премьер-министр Польши заявил о возможных квотах на импорт из Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Польшу для переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. На встрече они рассмотрели требования польских и западноевропейских фермеров о применении правил к импорту дешевых украинских продуктов питания, которые подрывают их средства к существованию. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает Associated Press.

Дональд Туск высказал предположение, что Польша будет добиваться квот на импорт в ходе переговоров. Премьер также предложил увеличить импорт в нуждающиеся страны.

В феврале этого года по всей Европе проходили акции протестов против политики ЕС. На улицы выходили местные фермеры, которые страдают от поставок сельскохозяйственной продукции из Украины. Польские митингующие выставили гвозди и шурупы на границе Варшавы и Киева. Таким образом они решили пробить колеса украинских фургонов и не дать им проехать по своей территории.

Власти Польши и Украины уже вели переговоры о полном запрете экспорта украинских товаров в ЕС. Киев понес огромные потери в феврале, тогда импорт по сравнению с январем сократился на 14%.