Фермер Марике Ван де Вивере объяснил причины тракторного протеста в Брюсселе

В Брюсселе несколько фермеров на тракторах прорвались через кордон к штаб-квартире Евросоюза. Полицейским пришлось буквально уносить ноги от тяжелой техники. По всей Европе сейчас проходят протесты против политики ЕС. Поддержка Украины обернулась глубоким сельскохозяйственным кризисом, выхода из которого -- пока не предвидится.

Гвозди и шурупы в буквальном смысле провели границу между Варшавой и Киевом: это очередной протестный манифест от польских фермеров. Цель понятна: пробить колеса украинским фургонам и не дать им проехать по своей территории. За пару дней до этого наиболее радикальные сотрудники польских сельхоз предприятий высыпали почти полторы тысячи тонн зерна украинской кукурузы: в прямом смысле удобрив ею землю.

Кризис в польском агросегменте затянулся: его работники требуют от правительства прекратить уничтожать индустрию. Договоренности, которые были достигнуты еще между экс- премьером Моравецким и Зеленским, поставили под удар сельский бизнес: импорт в Польшу украинского зерна практически вытеснил местную продукцию, сделав ее неконкурентоспособной. Теперь же в Варшаве новая власть в лице Дональда Туска, и фермеры требуют его внимания: вновь заблокировали очередной пункт пропуска на границе с Украиной и ключевую трассу А2 на границе с Германией.

«Это международная дорога, поэтому мы решили собраться именно здесь. Мы хотим продемонстрировать, что наша проблема – международная. Это исторический момент. Не было такого, чтобы все фермеры со всего Европейского союза протестовали в одно и то же время. У них в большинстве случаем - одинаковые требования. Это должно заставить Европарламент задуматься о том, что эта ситуация - не совсем то, что они себе представляли», - отметил координатор протеста фермеров Дариуш Вробель.

И это точно не то, что себе представляли власти Бельгии. Центр Брюсселя. Фермерские тракторы сносят полицейские ограждения. Жгут покрышки и заваливают проезжую часть сеном.

Конечный пункт назначения - европейский квартал, где проходит саммит сельского хозяйства с участием министров стран Европы. Полицейские пытаются остановить толпу слезоточивым газом. Причина протеста все та же - поддержка Киева и украинского агрария.

«Мы здесь потому, что Европарламент продолжает нас игнорировать. Мы хотим донести свою точку зрения, но нас никто не слышит. Они продолжают говорить: "Хорошо, мы обсудим это", но через каждую неделю ничего не меняется. Мы бы хотели, чтобы они день потрудились с нами в поле, и поняли, что из-за их же правил работа стала тяжелее», - заявил фермер Марике Ван де Вивере.

Смертный приговор вынесли и французскому сельхозу: гроб в руках фермеров как символ на глазах угасающего бизнеса, который даже всем европейским союзом не удается оживить.

Подробнее в сюжете Росины Бодровой для программы «Новости».