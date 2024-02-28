МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше заявили о переговорах с Украиной о полном закрытии границы для товаров

Речь идет о временном запрете экспорта из Украины.
Ирина Елагина 2024-02-28 17:18:01
© Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Globallookpress

Власти Польши и Украины ведут переговоры о полном запрете экспорта украинских товаров в ЕС. О перспективах полного временного закрытия польско-украинской границы для грузов сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота», - приводит РИА Новости слова Туска.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал незамедлительно ввести эмбарго на сельхозпродукцию из Украины, чтобы защитить польских фермеров.

Проблема возникла из-за более низких цен на украинское зерно и другие товары, которые в итоге вытесняют с польских прилавков местную продукцию, лишая фермеров доходов. Острый аграрный кризис затронул не только Польшу, но и другие страны ЕС, что стало причиной тракторного марша протеста в Брюсселе.

#в стране и мире #Украина #Польша #ЕС #тракторный протест
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 