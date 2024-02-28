В Польше заявили о переговорах с Украиной о полном закрытии границы для товаров

Власти Польши и Украины ведут переговоры о полном запрете экспорта украинских товаров в ЕС. О перспективах полного временного закрытия польско-украинской границы для грузов сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота», - приводит РИА Новости слова Туска.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал незамедлительно ввести эмбарго на сельхозпродукцию из Украины, чтобы защитить польских фермеров.

Проблема возникла из-за более низких цен на украинское зерно и другие товары, которые в итоге вытесняют с польских прилавков местную продукцию, лишая фермеров доходов. Острый аграрный кризис затронул не только Польшу, но и другие страны ЕС, что стало причиной тракторного марша протеста в Брюсселе.