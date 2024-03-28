МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что Путин пока не планирует посещать Белгород

Город последние несколько недель подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков.
Алексей Курильченко 2024-03-28 12:47:54
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока поездки в Белгород нет в планах президента», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что последние несколько недель Белгородская область подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, за последнее время системами ПВО было отражено 18 снарядов РСЗО Vampire, которые использует киевский режим. Также боевики запускают в столицу региона беспилотники - один из них 27 марта врезался в административное здание. Глава региона Вячеслав Гладков регулярно сообщает о жертвах среди мирного населения в результате атак.

#в стране и мире #Владимир Путин #белгород #Дмитрий Песков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322