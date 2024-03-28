Песков заявил, что Путин пока не планирует посещать Белгород

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока поездки в Белгород нет в планах президента», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что последние несколько недель Белгородская область подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, за последнее время системами ПВО было отражено 18 снарядов РСЗО Vampire, которые использует киевский режим. Также боевики запускают в столицу региона беспилотники - один из них 27 марта врезался в административное здание. Глава региона Вячеслав Гладков регулярно сообщает о жертвах среди мирного населения в результате атак.