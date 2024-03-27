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Силы ПВО перехватили 18 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Киев пытался совершить атаку на объекты на территории РФ в ночь на среду.
Анна Касаткина 2024-03-27 07:20:21
© Фото: РИА Новости

Восемнадцать снарядов, выпущенных украинскими боевиками из РСЗО RM-70 Vampire, уничтожены российской ПВО минувшей ночью над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - сказали в ведомстве.

ВСУ практически каждый день обстреливают Белгородскую область. Во вторник при обстреле села Головично пострадали три человека, включая двух пожарных, также повреждены частные дома и автомобили.

#Минобороны #армия #пво #белгородская область #ВСУ #МО РФ #Обстрел #вампир #Vampire
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