Силы ПВО перехватили 18 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Восемнадцать снарядов, выпущенных украинскими боевиками из РСЗО RM-70 Vampire, уничтожены российской ПВО минувшей ночью над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - сказали в ведомстве.

ВСУ практически каждый день обстреливают Белгородскую область. Во вторник при обстреле села Головично пострадали три человека, включая двух пожарных, также повреждены частные дома и автомобили.