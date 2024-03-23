Гладков: один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Сегодня утром украинские беспилотники атаковали Старооскольский округ и Чернянский район в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены», - заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, боевики обстреляли Белгород. Повреждены частные и многоквартирные дома. Есть пострадавшие.

В Министерстве обороны России также сообщили, что около семи часов утра пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области. Националисты применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе 11 реактивных снарядов.