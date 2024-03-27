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В Белгороде украинский беспилотник врезался в административное здание

Есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением груди и резаной раной руки доставлена в больницу.
Мария Зайцева 2024-03-27 17:28:17
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Белгороде в административное здание врезался украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в среду, 27 марта, сообщил в своем официальном телеграм-канале Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки украинской стороны на административное здание пострадала женщина. Она получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу №2. Сейчас женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взрывом в здании выбило окна на третьем и четвертом этажах, а также был посечен фасад. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Вчера вечером, 26 марта, под Белгородом было сбито два украинских беспилотника.

#беспилотник #бпла #Украина #белгород #пострадавшая #Вячеслав Гладков #Специальная военная операция
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