В Белгороде украинский беспилотник врезался в административное здание

В Белгороде в административное здание врезался украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в среду, 27 марта, сообщил в своем официальном телеграм-канале Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки украинской стороны на административное здание пострадала женщина. Она получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу №2. Сейчас женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взрывом в здании выбило окна на третьем и четвертом этажах, а также был посечен фасад. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Вчера вечером, 26 марта, под Белгородом было сбито два украинских беспилотника.