Пропалестинские протестующие вывалили кучу навоза у дома главы Пентагона Остина

Пропалестинские активисты в США выбросили кучу навоза возле дома главы Пентагона Ллойда Остина в городе Грейт-Фоллз, штат Вирджиния. Протестующие зажгли файеры и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес главы американского военного ведомства.

«Остин, Остин, проснись и пой, оккупацию долой!» - кричат протестующие на видео.

Аналогичная акция прошла возле дома советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Также активисты оставили возле дома советника неизвестный предмет. Как сообщает Politico, полиция инициировала расследование по данному факту.

После обострения палестино-израильского конфликта в США начали проходить демонстрации в поддержку Палестины. В них участвуют десятки тысяч людей - некоторые приносят игрушки в память о детях, которые были убиты в секторе Газа израильскими ударами. При этом президент США Джозеф Байден настаивает на необходимости поддержки Израиля, несмотря на давление со стороны его собственной партии, требующей проявить больше сочувствия к страданиям палестинцев в секторе Газа.