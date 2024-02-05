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ООН: за последние 48 часов в секторе Газа погибли 234 палестинца

Ранения различной степени тяжести получили 343 человека.
Сергей Лебедев 2024-02-05 07:25:01
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress

В секторе Газа за последние 48 часов погибли 234 палестинца. Еще 343 получили ранения. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Отмечается, что в воскресенье погибли 127 человек. Днем ранее в анклаве были убиты 107 палестинцев.

Напомним, ранее Международный суд ООН призвал Израиль принять необходимые меры, чтобы не допустить возможных случаев геноцида в секторе Газа. Также Израиль обязали обеспечить свободный доступ помощи в палестинский анклав.

При этом суд не стал делать заявления с призывом к Израилю прекратить военные действия в секторе Газа.

#Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС #анклав
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