ООН: за последние 48 часов в секторе Газа погибли 234 палестинца

В секторе Газа за последние 48 часов погибли 234 палестинца. Еще 343 получили ранения. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Отмечается, что в воскресенье погибли 127 человек. Днем ранее в анклаве были убиты 107 палестинцев.

Напомним, ранее Международный суд ООН призвал Израиль принять необходимые меры, чтобы не допустить возможных случаев геноцида в секторе Газа. Также Израиль обязали обеспечить свободный доступ помощи в палестинский анклав.

При этом суд не стал делать заявления с призывом к Израилю прекратить военные действия в секторе Газа.