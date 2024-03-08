Байден приказал Пентагону построить порт в Газе для поставок гумпомощи

Президент США Джо Байден объявил о создании временного порта на территории Газы для поставок гуманитарной помощи в анклав по морю без присутствия там американских военных. О соответствующем поручении Пентагону он сказал в ежегодном обращении к конгрессу.

Временный порт поможет увеличить поставки гуманитарной помощи палестинцам «на сотни дополнительных грузовиков в день», но на его постройку потребуется «несколько недель».

Причал в Средиземном море сможет принимать большегрузные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями. Сейчас в Газе глубоководного порта нет.

Предполагается, что первые грузы прибудут из Кипра, сообщает BBC. Там будет организован досмотр поставок израильскими властями. Пока неизвестно, кто будет строить береговую инфраструктуру и обеспечивать сохранность помощи на берегу.

В марте США приступили к отправке гуманитарной помощи в Газу, сбрасывая ее с воздуха. Тем же способом доставляют гумпомощь в сектор Иордания, Египет и ОАЭ, при этом часть грузов падает в море.

В конгрессе Байден подтвердил свою поддержку Израиля, несмотря на давление со стороны его собственной партии, требующей проявить больше сочувствия к страданиям палестинцев в секторе Газа.

«Израиль имеет право преследовать ХАМАС. ХАМАС может положить конец этому конфликту сегодня, освободив заложников, сложив оружие и выдав виновных в событиях 7 октября», - сказал он.

В то же время глава Белого дома оговорился, что на Израиле лежит «фундаментальная ответственность за защиту невинных гражданских лиц в Газе».