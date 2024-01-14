Десятки тысяч активистов выступили в поддержку Газы и Йемена в Вашингтоне

Несколько десятков тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в центре Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Участники акции провели шествие от Фридом-плаза в районе Капитолия к Белому дому. Некоторые демонстранты держали в руках плакаты в поддержку Йемена.

Еще одна пропалестинская манифестация состоялась накануне у Белого дома. Активисты принесли на нее игрушки в память о детях, которые были убиты в секторе Газа израильскими ударами.

В результате ударов Армии обороны Израиля после обострения палестино-израильского конфликта более 30 тысяч человек погибли в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, заявил ранее член руководства ХАМАС Усама Хамдан. По его словам, в числе погибших - не менее 10 тысяч детей и 7 тысяч женщин.