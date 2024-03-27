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Кологривый после освобождения быстро залез в машину и уехал

На видео актер проследовал к машине, игнорируя ожидающих у порога журналистов.
Надежда Котормус Анастасия Бобылева 2024-03-27 13:32:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры выхода Никиты Кологривого из спецприемника, где он провел последние дни после ареста за дебош в новосибирском баре. На видео машина отдаляется от журналистов, ждавших актера.

Сообщается, что, выйдя из здания, актер сразу впрыгнул в машину и уехал, отказавшись отвечать на вопросы корреспондентов.

Кологривого арестовали на семь суток из-за мелкого хулиганства. В ночь на 19 марта, находясь в баре, он укусил за колено девушку и начал агрессивно себя вести по отношению к сотрудникам и посетителям.

Прокуратура просила продлить арест актера до 15 суток, однако суд Новосибирска отказался ужесточать меру пресечения. Сам Кологривый назвал слишком жестоким арест на семь суток, поскольку он уже испытал «наказание общественное, общее порицание со всех сторон».

#освобождение #актер #арест #наш эксклюзив #никита кологривый
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