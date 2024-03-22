Кологривому не продлили арест за дебош в баре

Суд Новосибирска отказал в продлении административного ареста Никиты Кологривого с семи до 15 суток. Протест по делу о мелком хулиганстве подала прокуратура.

«Суд не учел общественный резонанс, публикации в средствах массовой информации», - уточнила прокурор Ольга Проскурякова.

Актер заявил, что арест на семь суток - это «несоизмеримо жестоко». По мнению Кологривого, он уже наказан народным позором.

Звезда сериалов устроил дебош в баре Новосибирска. Он укусил девушку-администратора, находясь в алкогольном опьянении. Кологривый извинился перед сотрудниками заведения.