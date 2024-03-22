МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кологривому не продлили арест за дебош в баре

Прокуратура настаивала на том, чтобы актеру увеличили арест с семи до 15 суток.
Услада Дубинина 2024-03-22 12:27:01
© Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Суд Новосибирска отказал в продлении административного ареста Никиты Кологривого с семи до 15 суток. Протест по делу о мелком хулиганстве подала прокуратура.

«Суд не учел общественный резонанс, публикации в средствах массовой информации», - уточнила прокурор Ольга Проскурякова.

Актер заявил, что арест на семь суток - это «несоизмеримо жестоко». По мнению Кологривого, он уже наказан народным позором.

Звезда сериалов устроил дебош в баре Новосибирска. Он укусил девушку-администратора, находясь в алкогольном опьянении. Кологривый извинился перед сотрудниками заведения.

#актер #Новосибирск #суд #Бар #дебош #кологривый
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 