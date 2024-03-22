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Никита Кологривый пожаловался на недостаток еды и воды в специзоляторе

Актер назвал наказание жестоким.
Сергей Лебедев 2024-03-22 11:30:01
© Фото: public219543950, VK © Видео: public219543950, VK

Никита Кологривый в ходе заседания в Новосибирском областном суде пожаловался на не очень приятные условия в специзоляторе, где он находится уже два дня. Актер рассказал о том, что он содержится без достаточного количества еды и воды.

«Нахожусь там один без достаточного количества еды и воды, душа и тому подобное, что считаю в свою сторону необязательным», - сказал артист.

Никита Кологривый назвал наказание в виде ареста жестоким.

«Я испытываю наказание общественное, общее порицание со всех сторон. И это, поверьте, не так-то и просто, не считая, что я уже провел два дня в специзоляторе», - добавил актер.

Напомним, сегодня в Новосибирском областном суде рассматривают протест прокурора. Он считает наказание Никиты Кологривого в виде семи суток ареста слишком мягким.

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