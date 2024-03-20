Опубликовано видео, на котором Кологривый укусил девушку за ногу

В ночь с 18 на 19 марта звезда российских сериалов Никита Кологривый перебрал с алкоголем и начал приставать к девушке, а также агрессивно вести себя с сотрудникам и посетителям лаунж-бара.

Конфликт начался из-за того, что девушка не ответила ему взаимностью, а актер в ответ «показал зубы» - укусил ее за колено.

На кадрах с камер наблюдения видно, что девушка сидит на диване рядом с Кологривым, который положил ей голову на колени. Актер слегка кусает ее за ногу, после чего она улыбается и гладит место укуса.

Затем Кологривый подходит к девушке сзади и заламывает ей руки, она сопротивляется, однако смеется и продолжает сидеть на диване.

После ночного отдыха актера задержали в холле отеля, когда он спускался по лестнице. Сотрудники правоохранительных органов попросили его проехать в отдел. Предположительно, в отношении артиста могут завести дело о хулиганстве.