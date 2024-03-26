МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе» из 120 человек

В перечне числятся 120 человек. Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, говорится в сообщении МЧС.
Игнат Далакян 2024-03-26 22:01:53
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при террористическом акте в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:00 по московскому времени в перечне числятся 120 человек.

В сообщении ведомства также говорится, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.

Ранее МЧС России сообщило, что спасатели закончили разбор завалов в здании «Крокус Сити Холл». В ведомстве отметили, что дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.

До этого в докладе президенту России Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил, что количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек. По словам главы СК РФ, теракт был тщательно спланирован и подготовлен.

#в стране и мире #Теракт #МЧС #Трагедия #погибшие #Крокус сити холл #список погибших
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 