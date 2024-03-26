МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе» из 120 человек

МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при террористическом акте в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:00 по московскому времени в перечне числятся 120 человек.

В сообщении ведомства также говорится, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.

Ранее МЧС России сообщило, что спасатели закончили разбор завалов в здании «Крокус Сити Холл». В ведомстве отметили, что дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.

До этого в докладе президенту России Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил, что количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек. По словам главы СК РФ, теракт был тщательно спланирован и подготовлен.