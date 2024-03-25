Количество погибших в теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек

По итогам расследования стало известно, что террористический акт в «Крокус сити холле» был спланирован, погибло 139 человек. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек», - сообщил Александр Бастрыкин.

На совещании по мерам, принимаемым после теракта, Владимир Путин заявил о необходимости найти заказчика теракта в «Крокусе». Он добавил, что уже известно, чьими руками был совершен акт.