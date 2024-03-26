Сотрудница МИД РФ Татьяна Репина погибла в результате теракта в «Крокусе»

Сотрудница лингвистического департамента МИД России Татьяна Репина погибла в 22-летнем возрасте в результате теракта в «Крокусе». Об этом говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства.

«Департамент лингвистического обеспечения с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года трагически погибла специалист 1 разряда ДЛО Репина Татьяна Александровна», - сообщает МИД.

В заявлении отмечается, что девушка пришла работать в департамент в 2021 году, окончив Колледж МИД России, и относилась к своим обязанностям ответственно. Она интересовалась музыкой и чтением и строила большие планы на будущее, пишет ведомство.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подонками людей, которые злорадствуют над трагедией в «Крокусе». Он подчеркнул, что их нельзя назвать иначе.