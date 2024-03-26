Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило МЧС России.

По сообщению ведомства, специалисты полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в здании. Отмечается, что дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом. При этом будет применяться инженерная техника.

«Всего в аварийно-спасательных работах на месте было задействовано более 1 000 человек и свыше 300 единиц техники», - говорится в сообщении.

Также МЧС сообщило, что спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. До того как к работе смогла приступить тяжелая техника, специалисты резали и разбирали конструкции вручную.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ответственные за теракт в «Крокусе» должны понести справедливое наказание. Глава государства назвал теракт варварским преступлением, а также отметил работу правоохранительных органов по его расследованию.