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Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»

Всего в аварийно-спасательных работах на месте было задействовано более 1 000 человек и свыше 300 единиц техники, отметили в МЧС.
Игнат Далакян 2024-03-26 17:16:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило МЧС России.

По сообщению ведомства, специалисты полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в здании. Отмечается, что дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом. При этом будет применяться инженерная техника.

«Всего в аварийно-спасательных работах на месте было задействовано более 1 000 человек и свыше 300 единиц техники», - говорится в сообщении.

Также МЧС сообщило, что спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. До того как к работе смогла приступить тяжелая техника, специалисты резали и разбирали конструкции вручную.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ответственные за теракт в «Крокусе» должны понести справедливое наказание. Глава государства назвал теракт варварским преступлением, а также отметил работу правоохранительных органов по его расследованию.

#Теракт #МЧС #Трагедия #завалы #разбор #Крокус сити холл
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