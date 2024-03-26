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Барбершоп в Иваново, где работал обвиняемый в атаке на «Крокус», засыпали угрозами

Подозреваемый в теракте работал в барбершопе - теперь страницы заведения в соцсетях завалены оскорблениями и угрозами.
Алексей Курильченко 2024-03-26 11:22:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во время работы барбером обвиняемый в совершении теракта в «Крокусе» Мухаммадсобир Файзов вел себя тихо и ничем не выделялся. Об этом «Звезде» рассказала сотрудница магазина, расположенного рядом с барбершопом, где работа Файзов. Он свободно говорил на русском языке - при этом на допросе после совершения теракта ему требовался переводчик.

«Он мимо моего магазина ходил, я слышала, что он по-русски на улице разговаривал, с акцентом, но разговаривал. Ничего опасного здесь он не делал, тихий, обычный человек», - отметила девушка.

При это после теракта страницы барбершопа в соцсетях «атаковали» местные жители. Страницы заведения оказались завалена нецензурными оскорблениями и угрозами расправой.

Напомним, что 20-летний Файзов является фигурантом дела о террористическим акте в «Крокус Сити Холле», где погибли 139 человек. В ходе задержания Файзов получил ранение - на заседание его привезли в кресле-каталке. На данный момент суд постановил арестовать подозреваемого до 22 мая.

Ранее жительница Подольская рассказала, что другой фигурант дела о теракте Шамсидин Фаридуни, будучи в нетрезвом состоянии, угрожал ей и ее собаке. Жители городского округа узнали обвиняемого и также рассказали, что видели его в компании еще одного участника теракта, Далерджона Мирзоева.

#Теракт #иваново #наш эксклюзив #барбершоп #Крокус сити холл
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