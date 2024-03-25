Жители Подольска рассказали об угрозах напавшего на «Крокус» Фаридуни

Арестованный по обвинению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни работал на паркетной фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске.

Как передает «360», жители городского округа узнали обвиняемого и также рассказали, что видели его в компании еще одного участника теракта, Далерджона Мирзоева.

По словам одной из местных жительниц, Фаридуни высказывал в ее адрес угрозы. Она рассказала, что однажды во время прогулки с собакой ей дорогу перегородила машина. Водитель был в нетрезвом состоянии. Позднее, как она говорит, распознала участника террористической группы.

Собеседница телеканала уточнила, что мужчина спросил у нее о кличке собаки, но затем стал ругаться после ее просьбы уступить дорогу.

«Потом поехал, остановился, открыл окно и с лицом дьявола сказал, что скоро всем русским (конец. - Прим. ред.). На фото он похож, но могу ошибаться», - заявила собеседница.

Ранее по решению Басманного суда в Москве был арестован 25-летний Шамсудин Фаридуни по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечалось, что он работает разнорабочим на подольской паркетной фабрике.