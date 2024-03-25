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Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус-сити холле» арестованы на 2 месяца

В целях безопасности заседания по каждому из фигурантов прошли в закрытом формате.
Глеб Владовский 2024-03-25 02:05:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Басманный Суд заключил под стражу четырех обвиняемых по делу о совершении теракта в «Крокус Сити Холле» сроком на два месяца.

Четвертый фигурант дела - 20-летний Мухаммадсобир Файзов был доставлен в зал суда на кресле-катале, поскольку получил ранения в ходе задержания. Фигурант был ранее зарегистрирован в городе Иваново, где работал в барбершопе. Отмечается, что ранее судимостей у него не было.

Заседания по каждому из обвиняемых прошли в закрытом формате в целях безопасности и недопущения распространения доказательств, собранных следствием. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 22 мая.

Ранее сообщалось об аресте 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Саидакрами Рачабализода и 25-летнего Шамсудина Фаридуни. Первые два обвиняемых полностью признали свою вину в совершении преступления. Напомним, что злоумышленникам грозит пожизненное тюремное заключение.

#в стране и мире #Теракт #Басманный суд #Крокус сити холл
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