Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус-сити холле» арестованы на 2 месяца

Басманный Суд заключил под стражу четырех обвиняемых по делу о совершении теракта в «Крокус Сити Холле» сроком на два месяца.

Четвертый фигурант дела - 20-летний Мухаммадсобир Файзов был доставлен в зал суда на кресле-катале, поскольку получил ранения в ходе задержания. Фигурант был ранее зарегистрирован в городе Иваново, где работал в барбершопе. Отмечается, что ранее судимостей у него не было.

Заседания по каждому из обвиняемых прошли в закрытом формате в целях безопасности и недопущения распространения доказательств, собранных следствием. Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 22 мая.

Ранее сообщалось об аресте 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Саидакрами Рачабализода и 25-летнего Шамсудина Фаридуни. Первые два обвиняемых полностью признали свою вину в совершении преступления. Напомним, что злоумышленникам грозит пожизненное тюремное заключение.