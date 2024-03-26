Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по обвинению в теракте

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению в организации терактов на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В. В., обвиняемого по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ», - заявил судья.

Согласно Уголовному кодексу России, совершение террористического акта наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.

Ранее Малюк заявил, что киевский режим причастен к совершению череды терактов в России. По его словам, речь идет об убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушении на жизнь Захара Прилепина, а также о подрыве Крымского моста. По словам главы СБУ, об организации Киевом данных терактов знают западные спецслужбы.