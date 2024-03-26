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Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по обвинению в теракте

Ранее глава СБУ заявил, что Киев причастен к совершению как минимум четырех громких терактов на территории РФ.
Алексей Курильченко 2024-03-26 10:24:01
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Globallookpress

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению в организации терактов на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В. В., обвиняемого по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ», - заявил судья.

Согласно Уголовному кодексу России, совершение террористического акта наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.

Ранее Малюк заявил, что киевский режим причастен к совершению череды терактов в России. По его словам, речь идет об убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушении на жизнь Захара Прилепина, а также о подрыве Крымского моста. По словам главы СБУ, об организации Киевом данных терактов знают западные спецслужбы.

#Теракт #СБУ #арест #Басманный суд #Василий Малюк
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