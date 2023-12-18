«Целый год за мной ходил»: Прилепин раскрыл новые подробности покушения на него

По словам писателя, в течение года за ним следил один и тот же человек, он не раз приближался к Прилепину, однако не хотел стрелять в упор, рискуя быть задержанным.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Человек, совершивший покушение на писателя Захара Прилепина, давно следил за ним и ходил на его встречи. Об этом публицист заявил в программе «Открытый эфир».

Будучи в зоне СВО, Прилепин получил от ФСБ информацию о том, что его разыскивает украинская разведка. По его словам, изначально писателя планировали убить в зоне спецоперации. В связи с этим из командировки он вернулся на пару дней раньше, чем собирался.

«Но потом выяснилось, что человек, который работал по мне, жил в России уже год. То есть он целый год в Москве за мной ходил по всем встречам, по несколько раз приближался ко мне в упор», - сообщил Захар Прилепин.

Однако, отметил писатель, стрелять в упор преступник не хотел, рискуя быть задержанным.

«Я его видел здесь, в Москве, и в Воронеже он ко мне подходил, я его не запомнил. А там, в деревне, за день до теракта я его увидел», - добавил он.

Ранее суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина Александру Пермякову. При этом личности заказчиков покушения до сих пор не установлены.

Новый выпуск программы «Открытый эфир» можно будет посмотреть в 21:00 на телеканале «Звезда» или на нашем сайта.