«Целый год за мной ходил»: Прилепин раскрыл новые подробности покушения на него
Человек, совершивший покушение на писателя Захара Прилепина, давно следил за ним и ходил на его встречи. Об этом публицист заявил в программе «Открытый эфир».
Будучи в зоне СВО, Прилепин получил от ФСБ информацию о том, что его разыскивает украинская разведка. По его словам, изначально писателя планировали убить в зоне спецоперации. В связи с этим из командировки он вернулся на пару дней раньше, чем собирался.
«Но потом выяснилось, что человек, который работал по мне, жил в России уже год. То есть он целый год в Москве за мной ходил по всем встречам, по несколько раз приближался ко мне в упор», - сообщил Захар Прилепин.
Однако, отметил писатель, стрелять в упор преступник не хотел, рискуя быть задержанным.
«Я его видел здесь, в Москве, и в Воронеже он ко мне подходил, я его не запомнил. А там, в деревне, за день до теракта я его увидел», - добавил он.
Ранее суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина Александру Пермякову. При этом личности заказчиков покушения до сих пор не установлены.
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