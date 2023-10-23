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WP: ответственность за убийство Дугиной лежит на СБУ

Елизавета Егорова
16:05 23.10.2023
Первоначальной целью СБУ был отец Дарьи Дугиной - философ Александр Дугин.
WP: ответственность за убийство Дугиной лежит на СБУ
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Ответственность за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной лежит на Службе безопасности Украины (СБУ). Источники газеты Washington Post (высокопоставленные чиновники) заявили, что истинной целью был отец Дарьи - философ Александр Дугин.

«Операция была организована Службой внутренней безопасности Украины (СБУ)», - говорится в материале издания.

Для подготовки теракта использовалась обыкновенная переноска для животных. За месяц до трагедии в Россию въехал автомобиль, внутри которого находились женщина со своей дочерью, а также злосчастная переноска. Внутри нее было потайное отделение, где прятали элементы со взрывчаткой.

Убийство Дугиной входит в серию секретных операций, подготовленных Украиной. К ним относятся беспилотники у Кремля, попытки взорвать Крымский мост, а также убийства десятков российских чиновников на новых территориях страны, сообщили журналисты газеты. 

Ранее стала известна личность полицейского, который за деньги собирал информацию о семье философа. Уголовное дело завели на бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина. Позднее в суде мужчина признал вину.

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