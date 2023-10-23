WP: ответственность за убийство Дугиной лежит на СБУ
Ответственность за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной лежит на Службе безопасности Украины (СБУ). Источники газеты Washington Post (высокопоставленные чиновники) заявили, что истинной целью был отец Дарьи - философ Александр Дугин.
«Операция была организована Службой внутренней безопасности Украины (СБУ)», - говорится в материале издания.
Для подготовки теракта использовалась обыкновенная переноска для животных. За месяц до трагедии в Россию въехал автомобиль, внутри которого находились женщина со своей дочерью, а также злосчастная переноска. Внутри нее было потайное отделение, где прятали элементы со взрывчаткой.
Убийство Дугиной входит в серию секретных операций, подготовленных Украиной. К ним относятся беспилотники у Кремля, попытки взорвать Крымский мост, а также убийства десятков российских чиновников на новых территориях страны, сообщили журналисты газеты.
Ранее стала известна личность полицейского, который за деньги собирал информацию о семье философа. Уголовное дело завели на бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина. Позднее в суде мужчина признал вину.