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Львова-Белова наградила школьников, спасших посетителей «Крокуса»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка отметила, что школа, в которой учатся мальчики, может по праву ими гордиться.
Максим Крюков 2024-03-25 09:23:01
© Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка © Видео: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградила учеников школы в Красногорске Артема Донского и Ислама Халилова за самоотверженность и смелость при оказании помощи пострадавшим во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта.

В актовом зале в присутствии всех учеников юношам вручили благодарственные письма.

«Я думаю, что школа по праву может вами гордиться», - отметила Львова-Белова.

В общей сложности в день теракта из концертного зала эвакуировали более 5 000 человек. Еще 100 человек были спасены во время ликвидации пожара из подвала и с кровли здания.

Ранее 15-летний Ислам Халилов, который подрабатывает гардеробщиком в «Крокус Сити Холле», заявил, что не считает себя героем. В момент, когда в концертном зале началась стрельба, мальчик, следуя служебной инструкции, сумел направить толпу людей, которые бежали в тупик, по верному пути и вывел на безопасную улицу.

#Теракт #награждение #Школьники #ученики #вручение #мария львова-белова #Крокус сити холл #благодарственное письмо
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