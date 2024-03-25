Львова-Белова наградила школьников, спасших посетителей «Крокуса»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградила учеников школы в Красногорске Артема Донского и Ислама Халилова за самоотверженность и смелость при оказании помощи пострадавшим во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта.

В актовом зале в присутствии всех учеников юношам вручили благодарственные письма.

«Я думаю, что школа по праву может вами гордиться», - отметила Львова-Белова.

В общей сложности в день теракта из концертного зала эвакуировали более 5 000 человек. Еще 100 человек были спасены во время ликвидации пожара из подвала и с кровли здания.

Ранее 15-летний Ислам Халилов, который подрабатывает гардеробщиком в «Крокус Сити Холле», заявил, что не считает себя героем. В момент, когда в концертном зале началась стрельба, мальчик, следуя служебной инструкции, сумел направить толпу людей, которые бежали в тупик, по верному пути и вывел на безопасную улицу.