Гардеробщик «Крокуса», спасший сотни людей, заявил, что не считает себя героем

Сотрудник «Крокус Сити Холла», который работал в гардеробе, 15-летний Ислам Халилов спас сотни людей, руководя ими во время эвакуации и указывая путь. Парень кричал на все фойе о том, что в здании террористы, сам Ислам шел последним, замыкая всех, чтобы точно знать, что никого не оставил позади.

Сам молодой человек себя героем не считает, говорит, что «просто делал свою работу».

«Когда люди начали выбегать со стороны эскалатора, я понял, что атака, в этот момент инстинкт сам сработал людей эвакуировать. Я понимал, что, если я буду в шоковом состоянии, я могу потерять свою жизнь и сотни жизни людей», - объяснил он.

Также он вспомнил первые минуты, после стрельбы и подумал, что это сломался эскалатор или шумит пьяная компания.

«Но, когда все побежали, я понял, что это атака. Это был обычный рабочий день, никто не ожидал трагедии», - сказал мальчик.

Однако его уже представили к высокой награде мусульман. Такое решение принял духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Сотрудники Следственного комитета РФ (СК РФ) установят личности тех, кто помогал людям спасаться во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», с последующим вручением им ведомственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.