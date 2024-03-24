МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гардеробщик «Крокуса», спасший сотни людей, заявил, что не считает себя героем

Парень кричал на все фойе о том, что в здании террористы, и гнал людей к выходу, указывая путь испуганной толпе. Ислам шел последним, замыкая всех, чтобы точно знать, что никого не оставил позади.
Ирина Егорова 2024-03-24 15:20:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудник «Крокус Сити Холла», который работал в гардеробе, 15-летний Ислам Халилов спас сотни людей, руководя ими во время эвакуации и указывая путь. Парень кричал на все фойе о том, что в здании террористы, сам Ислам шел последним, замыкая всех, чтобы точно знать, что никого не оставил позади.

Сам молодой человек себя героем не считает, говорит, что «просто делал свою работу».

«Когда люди начали выбегать со стороны эскалатора, я понял, что атака, в этот момент инстинкт сам сработал людей эвакуировать. Я понимал, что, если я буду в шоковом состоянии, я могу потерять свою жизнь и сотни жизни людей», - объяснил он.

Также он вспомнил первые минуты, после стрельбы и подумал, что это сломался эскалатор или шумит пьяная компания.

«Но, когда все побежали, я понял, что это атака. Это был обычный рабочий день, никто не ожидал трагедии», - сказал мальчик.

Однако его уже представили к высокой награде мусульман. Такое решение принял духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Сотрудники Следственного комитета РФ (СК РФ) установят личности тех, кто помогал людям спасаться во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», с последующим вручением им ведомственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

 

#Теракт #спасение #эвакуация #гардероб #ислам #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 