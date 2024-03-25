В день теракта из «Крокуса» эвакуировали более пяти тысяч человек

В день теракта из здания «Крокус Сити Холл» были эвакуированы более 5 000 человек, еще 100 спасены в ходе тушения пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Крокус групп».

«Из здания были эвакуированы 5 000 человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что жертвами трагедии 22 марта стали 137 человек, трое из них дети. На месте теракта была организована панихида, жители организовали стихийный мемориал, к которому возложили цветы.