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В день теракта из «Крокуса» эвакуировали более пяти тысяч человек

Еще 100 человек были спасены во время тушения пожара из подвала и с кровли.
Алексей Курильченко 2024-03-25 09:15:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В день теракта из здания «Крокус Сити Холл» были эвакуированы более 5 000 человек, еще 100 спасены в ходе тушения пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Крокус групп».

«Из здания были эвакуированы 5 000 человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что жертвами трагедии 22 марта стали 137 человек, трое из них дети. На месте теракта была организована панихида, жители организовали стихийный мемориал, к которому возложили цветы.

#Теракт #Трагедия #эвакуация #Крокус сити холл
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