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Школьник, работающий в «Крокусе», снял обстановку в первые минуты теракта

Судя по кадрам, люди толпятся, ищут близких, кто-то истошно кричит. Родители взяли на руки своих детей. Все пытаются понять, что делать и куда бежать.
Ирина Егорова 2024-03-24 18:34:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ислам Халилов, 15-летний школьник, который работал в гардеробе, записал видео первых минут после начала стрельбы в «Крокус Сити Холле». На кадрах видно, что он кричит остальным посетителям, что в здании началась стрельба. Таким образом, он спас сотни человек, призывая бежать. Также видно, что люди толпятся, ищут близких, кто-то истошно кричит. Родители взяли на руки своих детей. Все пытаются понять, что делать и куда бежать.

Парень объяснял ранее, что своими криками хотел предупредить растерявшихся зрителей. Видно, что народу очень много, на фоне слышна стрельба.

Многие люди, оказавшиеся в «Крокусе» в момент стрельбы и пожара старались помочь друг другу - кто-то помогал искать выходы, указывали, куда идти. Некоторые ломали окна и двери, чтобы выбраться на улицу. Так, сотрудники концертного зала, например, гардеробщики и охранники ориентировали людей в здании.

По последним данным, количество пострадавших в результате теракта увеличилось до 180 человек, жертвами стали 137 посетителей, среди которых трое детей. Общенациональный траур объявлен 24 марта в России.

#Теракт #стрельба #видео #школьник #Крокус сити холл
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