Школьник, работающий в «Крокусе», снял обстановку в первые минуты теракта

Ислам Халилов, 15-летний школьник, который работал в гардеробе, записал видео первых минут после начала стрельбы в «Крокус Сити Холле». На кадрах видно, что он кричит остальным посетителям, что в здании началась стрельба. Таким образом, он спас сотни человек, призывая бежать. Также видно, что люди толпятся, ищут близких, кто-то истошно кричит. Родители взяли на руки своих детей. Все пытаются понять, что делать и куда бежать.

Парень объяснял ранее, что своими криками хотел предупредить растерявшихся зрителей. Видно, что народу очень много, на фоне слышна стрельба.

Многие люди, оказавшиеся в «Крокусе» в момент стрельбы и пожара старались помочь друг другу - кто-то помогал искать выходы, указывали, куда идти. Некоторые ломали окна и двери, чтобы выбраться на улицу. Так, сотрудники концертного зала, например, гардеробщики и охранники ориентировали людей в здании.

По последним данным, количество пострадавших в результате теракта увеличилось до 180 человек, жертвами стали 137 посетителей, среди которых трое детей. Общенациональный траур объявлен 24 марта в России.