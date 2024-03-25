У «Крокуса» отслужили панихиду по погибшим в результате теракта

Священники отслужили панихиду у стихийного мемориала у подмосковного «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошел теракт, жертвами которого стали 137 человек, трое из них - дети. К настоящему моменту опознано 62 тела.

Один из священнослужителей рассказал, что панихиды будут проходить каждые два часа.

Накануне на панихиду по погибшим в «Крокусе» приехали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Они возложили цветы к стихийному мемориалу, который образовался на площади у концертного зала.

Вчера в Кремле сообщили, что Владимир Путин поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в церкви в государственной резиденции Ново-Огарево.

Ранее площадь у сгоревшего концертного зала также посетил певец и музыкант Родион Газманов. Он рассказал «Звезде», что чувствовал такую же тяжелую энергетику, как у стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла», только на Аллее ангелов в Донецке и в Беслане.