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У «Крокуса» отслужили панихиду по погибшим в результате теракта

По словам священнослужителей, панихиды будут проходить каждые два часа.
Екатерина Радомская 2024-03-25 08:33:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Священники отслужили панихиду у стихийного мемориала у подмосковного «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошел теракт, жертвами которого стали 137 человек, трое из них - дети. К настоящему моменту опознано 62 тела.

Один из священнослужителей рассказал, что панихиды будут проходить каждые два часа.

Накануне на панихиду по погибшим в «Крокусе» приехали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Они возложили цветы к стихийному мемориалу, который образовался на площади у концертного зала.

Вчера в Кремле сообщили, что Владимир Путин поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в церкви в государственной резиденции Ново-Огарево.

Ранее площадь у сгоревшего концертного зала также посетил певец и музыкант Родион Газманов. Он рассказал «Звезде», что чувствовал такую же тяжелую энергетику, как у стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла», только на Аллее ангелов в Донецке и в Беслане.

#в стране и мире #Теракт #Панихида #священники #Стихийный мемориал #Крокус сити холл
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