Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе»

Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокус Сити холле» в церкви в государственной резиденции Ново-Огарево, сообщили в Кремле.
Ранее президент объявил 24 марта днем общенационального траура. На площади у торгово-развлекательного комплекса во второй половине дня началась панихида по погибшим. В ней приняли участие Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По последним данным СК РФ, в результате теракта в «Крокус Сити холле» погибло 137 человек, трое из них - дети. Опознано 62 тела.
На месте трагедии продолжается разбор завалов. Идет опознание жертв вооруженного нападения. Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 180 человек
Четверо предполагаемых террористов задержаны и доставлены на допрос.
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