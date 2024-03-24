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Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе»

Президент почтил память погибших в результате теракта.
Владимир Рубанов 2024-03-24 17:55:01
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокус Сити холле» в церкви в государственной резиденции Ново-Огарево, сообщили в Кремле.

Ранее президент объявил 24 марта днем общенационального траура. На площади у торгово-развлекательного комплекса во второй половине дня началась панихида по погибшим. В ней приняли участие Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По последним данным СК РФ, в результате теракта в «Крокус Сити холле» погибло 137 человек, трое из них - дети. Опознано 62 тела.

На месте трагедии продолжается разбор завалов. Идет опознание жертв вооруженного нападения. Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 180 человек

Четверо предполагаемых террористов задержаны и доставлены на допрос.

#Теракт #Кремль #Владимир Путин #траур #ново-огарево #Панихида #Крокус сити холл
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