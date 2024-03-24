Родион Газманов чувствовал энергетику, как у «Крокуса», на Аллее ангелов

Российский эстрадный певец и музыкант Родион Газманов рассказал, что чувствовал такую же тяжелую энергетику, как у стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла», только на Аллее ангелов в Донецке или в Беслане.

«Самое главное - то, что мы вместе. Здесь очень тихо в очередях. Люди очень аккуратно, очень тепло друг с другом общаются, пытаются друг друга поддержать. Это очень светлый знак в этот темный день, когда люди показывают, что они вместе, что они рядом друг с другом», - сказал он корреспонденту «Звезды».

Сегодня артист пришел к сгоревшему концертному залу почтить память жертв нападения вооруженных террористов. Также Газманов вспоминает, что не раз выступал в «Крокусе» и претензий к службе безопасности у него никогда не было.

«Здесь все организовано прекрасно. Служба охраны "Крокуса" - одна из самых лучших, которые я видел. Просто им не полагается иметь оружие, они здесь ничего не могли сделать», - отметил исполнитель.

К стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» продолжают идти люди, которые хотят разделить скорбь по погибшим во время теракта. Неравнодушные приносят цветы и игрушки. Накануне президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. По всей стране отменили развлекательные мероприятия и приспустили государственные флаги.